Estado cria fundo de R$ 800 milhões para impulsionar agroenergia Goiás lançou nesta terça-feira (05.08), na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, um fundo de R$ 800 milhões voltado ao financiamento...

Goiás lançou nesta terça-feira (05.08), na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, um fundo de R$ 800 milhões voltado ao financiamento de projetos estratégicos para o Estado. A medida reforça o protagonismo goiano no agronegócio e busca atrair empresas interessadas em investir em biogás, biometano, terras raras, infraestrutura de energia e serviços de tecnologia.

