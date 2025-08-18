Estado lidera produção de leite na Região Norte e é destaque nacional Rondônia consolidou-se como o maior produtor de leite da Região Norte do Brasil, conforme dados da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril...

Rondônia consolidou-se como o maior produtor de leite da Região Norte do Brasil, conforme dados da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron). O aumento na produção leiteira colocou Rondônia como líder do ranking de maior produtor de leite na região Norte e mantendo-se como o 10º maior produtor do Brasil. Em 2024, a produção de leite em Rondônia alcançou 541,2 milhões de litros, representando um crescimento de 4,1% em relação ao ano anterior.

