Estado prorroga prazo para entrega do relatório anual de monitoramento para 13 de março A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) prorrogou novamente o prazo para o envio do relatório anual de monitoramento...

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) prorrogou novamente o prazo para o envio do relatório anual de monitoramento referente ao exercício de 2024. Todos os beneficiários dos programas de incentivos fiscais são obrigados a informar os dados até 13 de março, sob pena de suspensão do benefício. A portaria de prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado, que circula nesta terça-feira (18.2).

Saiba mais sobre essa prorrogação e os detalhes dos programas de incentivo fiscal consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: