Estado reafirma liderança no rebanho bovino brasileiro: 32,1 milhões

Mato Grosso manteve em 2025 a posição de maior rebanho bovino do Brasil, com 32,1 milhões de cabeças de gado, segundo levantamento do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea). A atualização do estoque foi realizada entre maio e junho e reforça o protagonismo do estado na produção pecuária, à frente do Pará, com 25 milhões de animais, e de Goiás, com 23 milhões.

