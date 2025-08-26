Estado registra crescimento robusto nas exportações de soja em 2025 As exportações de soja em Goiás cresceram 7,8% no primeiro semestre de 2025, consolidando o estado como um dos principais players...

As exportações de soja em Goiás cresceram 7,8% no primeiro semestre de 2025, consolidando o estado como um dos principais players no comércio internacional de grãos e seus derivados. Os dados são da edição de agosto do informativo “Agro em Dados”, elaborado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

