Estado rescinde com Consórcio BRT e já trabalha com solução para continuar obra O Governo de Mato Grosso decidiu, nesta quarta-feira (5/2), rescindir o contrato com o consórcio responsável pelas obras do BRT (Bus... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h28 )

O Governo de Mato Grosso decidiu, nesta quarta-feira (5/2), rescindir o contrato com o consórcio responsável pelas obras do BRT (Bus Rapid Transit) em Cuiabá e Várzea Grande. A decisão foi motivada pelo não cumprimento reiterado do contrato, cuja obra iniciou em 24 de outubro de 2022 e tinha prazo para ser completamente entregue em 13 de outubro de 2024. Após mais de dois anos e três meses desde a ordem de serviço, o consórcio só conseguiu executar pouco mais de 18% do empreendimento, além de não honrar compromissos com fornecedores, mesmo recebendo rigorosamente em dia do Governo. Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mãe e madrasta são presas em flagrante pela PM por maus tratos contra crianças

