Estado supera grandes potências mundiais na produção agrícola, diz USDA Se Mato Grosso fosse um país, estaria entre as maiores potências agrícolas globais, ocupando a terceira posição na produção mundial... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h56 )

Se Mato Grosso fosse um país, estaria entre as maiores potências agrícolas globais, ocupando a terceira posição na produção mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil como um todo. De acordo com a estimativa mais recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2024/25, o estado deve colher aproximadamente 50,89 milhões de toneladas de soja — volume que supera países produtores tradicionais, como Argentina (43,9 milhões de toneladas) e China (20,3 milhões). Para mais detalhes sobre o desempenho agrícola de Mato Grosso e seu impacto no cenário global, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro

