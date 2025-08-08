Estado transfere prédio do Nilo Póvoas para Cuiabá montar complexo para autistas e neurodivergentes A Prefeitura de Cuiabá deu um passo histórico nesta sexta-feira (8) para a inclusão e o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro...

A Prefeitura de Cuiabá deu um passo histórico nesta sexta-feira (8) para a inclusão e o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências. Em cerimônia no Palácio Paiaguás, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, o prefeito Abilio Brunini e o vice-governador Otaviano Pivetta assinaram o acordo de cooperação que transfere oficialmente ao município a gestão do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas, localizado no centro da capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: