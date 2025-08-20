Estados trocam experiência em encontro da CNIJMA No início de agosto, os estados Maranhão, Rondônia e Tocantins realizaram os encontros da etapa estaduais da Conferência Infantojuvenil... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 23h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No início de agosto, os estados Maranhão, Rondônia e Tocantins realizaram os encontros da etapa estaduais da Conferência Infantojuvenil Pelo Meio Ambiente (CNJIMA). A conferência é um encontro pedagógico criado a partir dos projetos de ação em prol do meio ambiente construídos nas unidades escolares, principalmente por estudantes do 6º ao 9º ano. O Ministério da Educação (MEC) destaca as iniciativas estaduais, nas quais são escolhidos os estudantes que integrarão a delegação estadual e o projeto de ação que representará cada estado na etapa nacional, marcada para ocorrer entre os dias 6 e 10 de outubro, em Brasília. Para saber mais sobre as experiências e iniciativas dos estados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel

Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural