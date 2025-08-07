Logo R7.com
Estande da Prefeitura de Rondonópolis vira ponto de recepção da sociedade

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Entre os estandes mais concorridos da 51ª Exposul, que ocorre nesta semana em Rondonópolis, o espaço da Prefeitura de Rondonópolis tem sido uma referência para a sociedade em geral, estando aberto a todos os interessados com vários atrativos.

