Estande da Prefeitura de Rondonópolis vira ponto de recepção da sociedade
Entre os estandes mais concorridos da 51ª Exposul, que ocorre nesta semana em Rondonópolis, o espaço da Prefeitura de Rondonópolis...
Entre os estandes mais concorridos da 51ª Exposul, que ocorre nesta semana em Rondonópolis, o espaço da Prefeitura de Rondonópolis tem sido uma referência para a sociedade em geral, estando aberto a todos os interessados com vários atrativos.
Entre os estandes mais concorridos da 51ª Exposul, que ocorre nesta semana em Rondonópolis, o espaço da Prefeitura de Rondonópolis tem sido uma referência para a sociedade em geral, estando aberto a todos os interessados com vários atrativos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: