Estão abertas as inscrições do Projeto Bombeiros do Futuro para crianças de 8 a 12 anos As inscrições seguem até quinta-feira, dia 25 de abril A Prefeitura de Sorriso, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato...

Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share