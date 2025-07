Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sorriso, que será realizada no...

Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sorriso, que será realizada no dia 19 de agosto, das 7h às 17h, no Auditório Magessi, no Centro de Eventos Ari José Riedi, no Rota do Sol. Voltada para a construção de políticas públicas para o combate à fome e à promoção da alimentação saudável, a conferência será realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (SEMASA), em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: