28/03/2025

Estão abertas as inscrições para a 6ª Corrida do Legislativo Cuiabano. Prepare seus tênis e aqueça os músculos! A 6ª edição da Corrida do Legislativo Cuiabano está prestes a invadir as ruas da capital mato-grossense, e as inscrições já estão abertas. O evento, marcado para o dia 13 de abril de 2025, promete reunir atletas de todas as idades e níveis de preparo em um percurso inédito de 7,5km, com largada em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, às 6h30.

Não perca a chance de participar desse grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

