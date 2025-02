Estão abertas as inscrições para a Copa Bengalão de Futebol Master A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está com as inscrições abertas para a Copa Bengalão...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está com as inscrições abertas para a Copa Bengalão de Futebol Master. A competição é exclusiva para equipes máster, com atletas a partir de 40 anos e visa promover o esporte e a integração entre os veteranos do futebol municipal.

Saiba mais sobre como participar e todas as informações necessárias consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: