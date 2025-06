Estão abertas as inscrições para a “Jornada do Corpo Presencial” Estão abertas as inscrições para a “Jornada do Corpo Presencial”, que oferecerá oficinas de fotografia, dança, escrita e de corpo,...

Momento MT|Do R7 19/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 19/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share