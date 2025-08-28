Estão abertas as inscrições para destaques do turismo brasileiro participarem do Prêmio Nacional do Turismo 2025 Iniciativas e profissionais interessados em concorrer ao 5º Prêmio Nacional do Turismo, a mais importante premiação do setor no Brasil...

Iniciativas e profissionais interessados em concorrer ao 5º Prêmio Nacional do Turismo, a mais importante premiação do setor no Brasil, já podem submeter suas inscrições. A premiação é uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Conselho Nacional do Turismo (CNT). É um tributo à inovação, à excelência na gestão e ao impacto positivo de projetos e profissionais que fortalecem o turismo brasileiro. As inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 14 de outubro.

