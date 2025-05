Estão abertas as inscrições para o 4º Encontro Estadual em Cuiabá Estão abertas as inscrições para o 4º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, que será... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estão abertas as inscrições para o 4º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, que será realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2025, no Plenário 1 Des. Wandyr Clait Duarte, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá. Promovido pelo Ministério Público de Mato Grosso em parceria com o Poder Judiciário, o evento é destinado a magistrados, promotores de Justiça, defensores públicos, servidores e assessores das Varas e Promotorias da Infância e Juventude, parceiros da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e outros profissionais interessados no tema.São oferecidas 350 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui. Saiba mais sobre este importante evento e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Buzetti cobra urgência na implantação de cadastro nacional de pedófilos

Iniciativa do prefeito homenageia “José Bonifácio” no terminal urbano

Especialistas alertam sobre riscos das doenças cardiovasculares em mulheres