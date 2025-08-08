Estão abertas as inscrições para o Casamento Abençoado 2025
A partir dessa sexta-feira, 8 de agosto, casais que queiram oficializar o casamento civil podem se inscrever para participar do projeto Casamento Abençoado 2025, uma parceria Prefeitura de Rondonópolis e o Governo do Estado. O anúncio foi feito durante reunião nesta quinta-feira (7) da comissão organizadora do evento que já tem data para acontecer em Rondonópolis. Leia Mais em Momento MT:
