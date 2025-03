Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Agentes Culturais no interior de Mato Grosso Estão abertas as inscrições para a “Formação de Agentes Culturais com Ênfase em Inovação, Inclusão e Diversidade”, com objetivo de...

Estão abertas as inscrições para a “Formação de Agentes Culturais com Ênfase em Inovação, Inclusão e Diversidade”, com objetivo de capacitar trabalhadores da área da cultura, em municípios do interior de Mato Grosso. O projeto foi aprovado no Edital Viver Cultura-Identidades, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), com recursos da Lei Paulo Gustavo.

