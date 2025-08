Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Cinema Documental Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Cinema Documental, voltado para estudantes de comunicação, cinema e audiovisual,...

Estão abertas as inscrições para o Curso Livre de Cinema Documental, voltado para estudantes de comunicação, cinema e audiovisual, profissionais da cultura e pessoas interessadas em explorar o universo do documentário. A iniciativa é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital de Cinemotion de Licenciamento de obras audiovisuais.

Leia Mais em Momento MT: