Estão abertas as inscrições para o Programa Aprendiz Sorriso Legal As inscrições para o Programa Aprendiz Sorriso Legal estão abertas em Sorriso, oferecendo uma oportunidade para jovens que desejam...

As inscrições para o Programa Aprendiz Sorriso Legal estão abertas em Sorriso, oferecendo uma oportunidade para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho e fortalecer sua formação profissional. Os interessados devem se inscrever nas unidades da Assistência Social do município, incluindo os CRAS São José, São Domingos, Vitória Régia e Praça Céu, bem como na Associação Mãezinha do Céu e na Secretaria de Assistência Social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre como participar dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: