Estatais destacam inovação e oportunidades no Salão do Turismo

O Salão do Turismo também é espaço para as empresas estatais que desempenham papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Durante os três dias de evento, instituições como Sebrae, Itaipu Binacional, Embratur, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estão presentes com experiências e iniciativas voltadas ao fortalecimento da atividade turística no Brasil.

