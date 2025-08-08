Esteio se prepara para receber a 48ª Expointer, vitrine do agronegócio Esteio (cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul, vai realizar entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, a...

Esteio (cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul, vai realizar entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, a 48ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. O evento, realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, reúne criadores, agricultores, cooperativas, indústrias de máquinas e implementos agrícolas, instituições financeiras, além de representantes de 150 raças de animais de argola.

