Estelionatário é preso em ação integrada das Polícias Civis de MT e PI

Um jovem com mandado de prisão preventiva por integrar associação criminosa envolvida em crimes de estelionato, foi preso pela Polícia Civil, na terça-feira (25.2), em Cuiabá. A ação integrada da Delegacia Especializada do Consumidor (Decon) com a Polícia Civil do Piauí resultou na prisão de um procurado, de 24 anos, localizado em uma residência no bairro Cohab São Gonçalo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ação policial!

Leia Mais em Momento MT: