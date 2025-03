Estreia frustrante: São Paulo empata com o Sport em meio a vaias e pênalti perdido A estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro não foi como a torcida esperava. Neste sábado, o Tricolor empatou sem gols com o Sport...

A estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro não foi como a torcida esperava. Neste sábado, o Tricolor empatou sem gols com o Sport, no Morumbis, em um jogo marcado por um pênalti desperdiçado por Calleri logo no primeiro minuto e vaias da torcida, que compareceu em peso, com mais de 37 mil presentes.

