Estrutura começa a ser montada no estádio para oferecer serviços à população O dia 1º de maio em Rondonópolis será repleto de atrações durante todo o dia para os trabalhadores e suas famílias. A estrutura do... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h01 )

O dia 1º de maio em Rondonópolis será repleto de atrações durante todo o dia para os trabalhadores e suas famílias. A estrutura do evento Celebra Trabalhador já começou a ser montada no estacionamento do estádio Eng. Luthero Lopes onde diversas atividades e serviços serão oferecidos para toda a população.

