Estudante da rede estadual em Sinop participa em Brasília da Semana de Vivências Legislativas
A estudante Stefany Formigari Wrzsciz, 16 anos, da Escola Estadual do Campo Carlos Drummond de Andrade, em Sinop, está em Brasília desde o dia 18 de agosto participando da Semana de Vivências Legislativas 2025, que prossegue até esta sexta-feira (22.8). Ela foi uma das 27 estudantes brasileiras selecionadas para o Programa Jovem Senador deste ano.
