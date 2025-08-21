Estudantes aprendem sobre direitos e deveres no esporte com MPMT Eliza França, aluna do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), só tinha assistido ao show... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliza França, aluna do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), só tinha assistido ao show de humor da dupla Nico e Lau pela internet. Na manhã desta quinta-feira (21), ela teve a oportunidade de vê-los ao vivo, rir, dançar, se divertir e, acima de tudo, aprender mais sobre cultura de paz, respeito e cidadania nos ambientes esportivos. Eliza integrou o grupo de estudantes com as melhores notas da escola, selecionados para participar do evento “Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência no esporte”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em Cuiabá.A ação marcou o lançamento da cartilha “Torcida, fica esperta!”, desenvolvida pelo MPMT em colaboração com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. “Achei muito divertido, amei demais tê-los aqui. Foi uma experiência inesquecível. O que mais me chamou a atenção foram as consequências dos crimes no estádio. Muitas vezes as pessoas não pensam, mas precisam saber que existem regras”, contou Eliza. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: “Povo Fala”: o que o público do Salão do Turismo tem a dizer?

Encontro Regional da Reforma Tributária será realizado em Sinop nesta sexta-feira (22)

Polícia Militar prende em flagrante dupla suspeita de agressão a homem em Jaciara