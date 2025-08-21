Estudantes aprendem sobre direitos e deveres no esporte com MPMT
Eliza França, aluna do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), só tinha assistido ao show de humor da dupla Nico e Lau pela internet. Na manhã desta quinta-feira (21), ela teve a oportunidade de vê-los ao vivo, rir, dançar, se divertir e, acima de tudo, aprender mais sobre cultura de paz, respeito e cidadania nos ambientes esportivos. Eliza integrou o grupo de estudantes com as melhores notas da escola, selecionados para participar do evento “Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência no esporte”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em Cuiabá.A ação marcou o lançamento da cartilha “Torcida, fica esperta!”, desenvolvida pelo MPMT em colaboração com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. “Achei muito divertido, amei demais tê-los aqui. Foi uma experiência inesquecível. O que mais me chamou a atenção foram as consequências dos crimes no estádio. Muitas vezes as pessoas não pensam, mas precisam saber que existem regras”, contou Eliza.
