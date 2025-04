Estudantes da Rede Estadual de ensino recebem 1ª parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira (07.04)

Momento MT |Do R7

Mais de 50 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso terminam de receber, nesta segunda-feira (07.4), a 1ª parcela do auxílio financeiro mensal de R$ 200 pagos pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do programa Pé-de-Meia. Objetivo do governo é reduzir os índices de evasão escolar e ampliar o acesso à educação, de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

