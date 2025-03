Estudantes da Rede Estadual de MT se destacam em São Paulo e garantem vaga no Mundial de Robótica nos EUA Dez estudantes da rede estadual de ensino que compõem a equipe Mutum-X, vão representar o Brasil no mundial de Robótica, em Houston... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dez estudantes da rede estadual de ensino que compõem a equipe Mutum-X, vão representar o Brasil no mundial de Robótica, em Houston, nos Estados Unidos, no mês de abril. Os jovens talentos foram classificados no Festival de Robótica Educacional 2025, realizado em São Paulo, no início do mês de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa conquista incrível!

Leia Mais em Momento MT:

Secretária municipal de Saúde discute obra do Centro Médico Infantil na ALMT

Bombeiros civis são homenageados na Assembleia Legislativa

Reunião do Comitê Executivo de Transparência Pública debate otimização