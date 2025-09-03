Estudantes da rede estadual de Tangará da Serra participam da 26ª Copa Hacoaj Internacional de Judô Um grupo de cinco alunos-atletas da Escola Estadual de Tempo Integral Ramon Sanches Marques, em Tangará da Serra, embarcaram na madrugada... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

Um grupo de cinco alunos-atletas da Escola Estadual de Tempo Integral Ramon Sanches Marques, em Tangará da Serra, embarcaram na madrugada desta quarta-feira (3.9) para Buenos Aires, na Argentina. Eles vão participar da etapa internacional da 26ª Copa do Club Náutico Hacoaj de Judô, que acontece entre os dias 6 e 7 deste mês.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a participação dos estudantes e suas expectativas no torneio!

