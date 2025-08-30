Estudantes da rede municipal participam de um aulão de Português e Matemática promovido pela Secretaria de Educação
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, proporcionou neste sábado (30), no Auditório dos Pioneiros, um aulão especial de Língua Portuguesa e de Matemática, com a participação de 170 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. O encontro foi nomeado pelos próprios alunos como “Ação IDEB 2025 – Calculando a Gramática”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT
