Estudantes da rede municipal participam de um aulão de Português e Matemática promovido pela Secretaria de Educação A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, proporcionou neste sábado (30), no Auditório dos Pioneiros,... Momento MT|Do R7 30/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h57 )

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, proporcionou neste sábado (30), no Auditório dos Pioneiros, um aulão especial de Língua Portuguesa e de Matemática, com a participação de 170 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. O encontro foi nomeado pelos próprios alunos como “Ação IDEB 2025 – Calculando a Gramática”.

