Estudantes da rede pública ou bolsista integral em escola privada já podem pedir isenção da taxa do Enem Estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) já podem pedir a isenção da... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h07 )

Estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) já podem pedir a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025. O prazo iniciou nesta segunda-feira (14) e vai até o dia 25 de abril. Entre os critérios para a isenção, o estudante terá que ter feito todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos.

