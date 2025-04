Estudantes da Unemat em Pontes e Lacerda recebem auxílio transporte Os estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) do Campus Pontes e Lacerda, receberam na noite desta segunda (31) o... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) do Campus Pontes e Lacerda, receberam na noite desta segunda (31) o cartão do auxílio transporte universitário. A solenidade aconteceu no Anfiteatro Joil Antônio e contou com estudantes, corpo administrativo e autoridades locais.O projeto é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), que tem como pauta, o desenvolvimento da Região Oeste de Mato Grosso. Já foram investidos o total de R$ 860 mil reais na iniciativa, o que facilita o acesso à educação no estado.A ação pioneira criada em 2024, que oferece R$ 260 mensais aos estudantes para o transporte, já reduziu significativamente o índice de desistências no campus da Universidade. O impacto é em torno de 200 alunos por ano letivo.“Esse auxílio é essencial para garantir o acesso à educação e permitir que nossos alunos tenham o direito de se profissionalizar e ter um diploma. É um momento de renúncia, e sei que eles vão conseguir”, afirmou Moretto, que garantiu a continuidade do benefício em 2025. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na educação acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Quase 900 alunas participam da abertura do Programa Siminina em Cuiabá

MT Hemocentro divulga calendário de ações de coleta de sangue para mês de abril

Embrapa lança quinta bioinseticida com 85% de eficácia no controle da lagarta