Estudantes de 15 a 17 anos disputam títulos estaduais de modalidades coletivas no Jogos Estudantis Mato-grossenses Estudantes de 15 a 17 anos, de todas as regiões do Estado, disputam os títulos estaduais das modalidades coletivas nos Jogos Estudantis...

Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share