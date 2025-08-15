Estudantes de Sapezal pedem pelo fim da violência contra as mulheres
Centenas de estudantes das redes municipal e estadual de ensino participaram, nesta sexta-feira (15), do "Arrastão do Bem – Agosto Lilás", uma mobilização pública de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A ação foi promovida por meio de uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Sapezal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Municipal em Defesa das Mulheres.Durante a manhã, crianças e adolescentes percorreram ruas e avenidas da cidade com faixas, cartazes e cruzes simbólicas, clamando por justiça e alertando sobre os diversos tipos de violência que afetam mulheres em todo o país como a física, psicológica, sexual, emocional e moral. Ao final, os estudantes fincaram cruzes em frente ao Paço Municipal em homenagem às vítimas de feminicídios.
Centenas de estudantes das redes municipal e estadual de ensino participaram, nesta sexta-feira (15), do “Arrastão do Bem – Agosto Lilás”, uma mobilização pública de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A ação foi promovida por meio de uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Sapezal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Municipal em Defesa das Mulheres.Durante a manhã, crianças e adolescentes percorreram ruas e avenidas da cidade com faixas, cartazes e cruzes simbólicas, clamando por justiça e alertando sobre os diversos tipos de violência que afetam mulheres em todo o país como a física, psicológica, sexual, emocional e moral. Ao final, os estudantes fincaram cruzes em frente ao Paço Municipal em homenagem às vítimas de feminicídios.
