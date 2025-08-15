Estudantes de Sapezal pedem pelo fim da violência contra as mulheres Centenas de estudantes das redes municipal e estadual de ensino participaram, nesta sexta-feira (15), do “Arrastão do Bem – Agosto... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Centenas de estudantes das redes municipal e estadual de ensino participaram, nesta sexta-feira (15), do “Arrastão do Bem – Agosto Lilás”, uma mobilização pública de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A ação foi promovida por meio de uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Sapezal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação, o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Municipal em Defesa das Mulheres.Durante a manhã, crianças e adolescentes percorreram ruas e avenidas da cidade com faixas, cartazes e cruzes simbólicas, clamando por justiça e alertando sobre os diversos tipos de violência que afetam mulheres em todo o país como a física, psicológica, sexual, emocional e moral. Ao final, os estudantes fincaram cruzes em frente ao Paço Municipal em homenagem às vítimas de feminicídios. Para saber mais sobre essa importante mobilização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, PC e PM apreendem embarcação com cigarros, agrotóxicos e pneus contrabandeados no Paraná

PF erradica 120 mil pés de maconha no Pará

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende traficante em Sinop