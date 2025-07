Estudantes indígenas da Unemat realizam intercâmbio inédito em hospitais de referência em São Paulo Quarenta e nove estudantes indígenas do curso de Enfermagem Indígena da Faculdade Indígena Intercultural (Faindi), da Universidade... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h38 ) twitter

Quarenta e nove estudantes indígenas do curso de Enfermagem Indígena da Faculdade Indígena Intercultural (Faindi), da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), estarão em São Paulo (SP), entre os dias 21 e 27 de julho, para participar de um intercâmbio de conhecimento com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), o Hospital São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês. Os estudantes, que já atuam em suas aldeias com práticas tradicionais de cuidado, terão a oportunidade de conhecer ferramentas tecnológicas e estruturas hospitalares de referência nacional, ampliando seus repertórios, sem abrir mão de suas identidades e conhecimentos originários. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Diamantino foi sede dos jogos da Super Liga dos Campeões de Futsal

