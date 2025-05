Estudantes já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) alerta os 37.269 estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio na modalidade... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h57 ) twitter

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) alerta os 37.269 estudantes da rede estadual que estão concluindo o Ensino Médio na modalidade regular ou Educação de Jovens e Adultos para o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Elas começaram na segunda-feira (26.5) e seguem até o dia 6 de junho exclusivamente pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estudantes do último ano do Ensino Médio de escolas públicas, assim como para quem já completou todo o Ensino Médio em escola pública, além de bolsistas integrais de escolas particulares e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica com registro no CadÚnico têm direito à isenção da taxa de inscrição de R$ 85. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o Enem 2025! Leia Mais em Momento MT: Michelly Alencar presta homenagem à enfermagem com entrega de moções de aplausos

