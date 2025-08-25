Estudantes participam de conferências estaduais da 6ª CNIJMA Estudantes do Ceará, de Goiás, de Mato Grosso do Sul e de Roraima participaram, entre os dias 12 e 15 de agosto, da etapa estadual... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h39 ) twitter

Estudantes do Ceará, de Goiás, de Mato Grosso do Sul e de Roraima participaram, entre os dias 12 e 15 de agosto, da etapa estadual para a 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil Pelo Meio Ambiente (CNIJMA), um encontro pedagógico criado a partir dos projetos de ação em prol do meio ambiente construídos nas unidades escolares, principalmente por estudantes do 6º ao 9º ano. A conferência é promovida pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Saiba mais sobre como os estudantes estão se mobilizando para um futuro mais sustentável consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Sinop realiza audiência pública sobre PPA 2026/2029 nesta terça-feira (26)

