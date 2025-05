Estudantes podem pedir isenção da taxa de inscrição do Enem até nesta sexta-feira (2)

Os estudantes da Rede Estadual que estão concluindo o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda podem pedir a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O prazo termina nesta sexta-feira (2.5). Os interessados devem realizar a solicitação na Página do Participante (clique aqui para acessar), acessível através do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br., garantindo assim a gratuidade da inscrição.

