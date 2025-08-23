Estudantes que competem nos Jogos Militares destacam como o esporte transforma rotina física, emocional e educacional Lucas do Rio Verde é palco, até o próximo domingo (241), da quarta edição dos Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino...

Lucas do Rio Verde é palco, até o próximo domingo (241), da quarta edição dos Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino, que reúne mais de mil participantes em competições esportivas, provas da rotina militar e atividades inclusivas. Além das disputas, o evento tem revelado o impacto positivo do esporte na formação dos jovens, que enxergam nas atividades muito mais do que uma competição.

