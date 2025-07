Estudantes selecionados no programa MT no Mundo já têm data marcada para embarque A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) confirmou que os 100 estudantes e 13 professores selecionados para a 3ª edição do programa...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) confirmou que os 100 estudantes e 13 professores selecionados para a 3ª edição do programa de intercâmbio MT no Mundo embarcam nos dias 12 e 13 de setembro com destino à Inglaterra. A iniciativa, que faz parte da Política Educacional de Línguas Estrangeiras do Estado, garante uma experiência internacional com todas as despesas pagas pelo Governo de Mato Grosso.

