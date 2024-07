Estudo aponta impacto dos custos de energia e gás de cozinha na segurança alimentar

Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Pólis revelou que 36% das famílias brasileiras gastam mais da metade do orçamento mensal com energia elétrica e gás de cozinha, comprometendo a segurança alimentar. Nas regiões Norte e Nordeste, esses gastos superam até as despesas com comida, impactando diretamente as famílias.

