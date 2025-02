Estudo da Câmara mostra aumento da destinação das emendas de bancadas estaduais para área de custeio As emendas de bancadas estaduais ao Orçamento da União têm se concentrado no atendimento de demandas municipais, principalmente no...

As emendas de bancadas estaduais ao Orçamento da União têm se concentrado no atendimento de demandas municipais, principalmente no setor de custeio da máquina pública. Em 2024, 57% do valor total dessas emendas foram destinados para custeio.

Para uma análise mais detalhada sobre essa mudança significativa nas emendas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: