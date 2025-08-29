Logo R7.com
Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política

Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), com o...

4 anos da Lei de Violência Política de Gênero: Lançamento de Estudos. Instituto Marielle Franco, Luyara Franco Momento MT

Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), com o apoio da Secretaria da Mulher. O evento marcou os quatro anos da lei que tipificou o crime de violência política de gênero, com o objetivo de garantir um ambiente mais plural, seguro e inclusivo.

