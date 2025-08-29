Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), com o... Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

4 anos da Lei de Violência Política de Gênero: Lançamento de Estudos. Instituto Marielle Franco, Luyara Franco Momento MT

Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), com o apoio da Secretaria da Mulher. O evento marcou os quatro anos da lei que tipificou o crime de violência política de gênero, com o objetivo de garantir um ambiente mais plural, seguro e inclusivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura oferece curso gratuito de manicure e pedicure em parceria com Senac

MPMT inicia projeto de prevenção à violência com jovens de escolas

Várzea Grande intensifica ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo