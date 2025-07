ETA Pari é religada e abastecimento começa a retornar gradualmente a partir das 12h Equipe técnica concluiu a troca de peça rompida e iniciou pressurização da rede para garantir retorno seguro do abastecimento O Departamento... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h38 ) twitter

Momento MT

Equipe técnica concluiu a troca de peça rompida e iniciou pressurização da rede para garantir retorno seguro do abastecimento. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que a manutenção emergencial na ETA Barra do Pari (Sistema IV) foi concluída com sucesso nas primeiras horas desta quinta-feira (31). A estação já foi religada e o processo de tratamento da água está em andamento, com a rede sendo pressurizada gradualmente, conforme orientações técnicas.

Para mais detalhes sobre a normalização do abastecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

