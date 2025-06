Etno Expo 2025 destaca culturas indígenas e impulsiona etnoturismo em Mato Grosso A terceira edição da Etno Expo será realizada nos dias 27 e 28 de junho na Aldeia Wazare, em Campo Novo do Parecis, com a participação...

A terceira edição da Etno Expo será realizada nos dias 27 e 28 de junho na Aldeia Wazare, em Campo Novo do Parecis, com a participação de oito comunidades indígenas e especialistas no segmento. A feira cultural e de negócios dedicada à valorização das culturas indígenas e ao fortalecimento do etnoturismo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento que celebra a cultura indígena e promove o turismo sustentável em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: