“Eu tenho uma missão, eu curo as pessoas”: conheça a história de uma produtora que há gerações produz bebidas medicinais no Mato Grosso
Entre sorrisos largos, a produtora rural Jacira Correa Sarate mostra, animada, os produtos que ela criou com os saberes que sua família proporcionou. Nascida e crescida na comunidade quilombola Mata-Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, perto de Cuiabá, capital do Mato Grosso, ela carrega no sangue a força e a sabedoria de seus ancestrais. Filha de curandeiros e bisneta da histórica Mãe Bonifácia, Jacira aprendeu desde cedo o poder das ervas do Cerrado.
Entre sorrisos largos, a produtora rural Jacira Correa Sarate mostra, animada, os produtos que ela criou com os saberes que sua família proporcionou. Nascida e crescida na comunidade quilombola Mata-Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, perto de Cuiabá, capital do Mato Grosso, ela carrega no sangue a força e a sabedoria de seus ancestrais. Filha de curandeiros e bisneta da histórica Mãe Bonifácia, Jacira aprendeu desde cedo o poder das ervas do Cerrado.
