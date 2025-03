EUA enfrentam uma nova ameaça sanitária com o avanço da gripe aviária Os Estados Unidos enfrentam uma nova ameaça sanitária com o avanço da gripe aviária, e as respostas do governo americano levantam dúvidas...

Os Estados Unidos enfrentam uma nova ameaça sanitária com o avanço da gripe aviária, e as respostas do governo americano levantam dúvidas sobre a eficácia no controle da doença. A recente detecção da cepa H7N9 em uma granja de frangos de corte no Mississippi reacendeu o alerta sobre o risco de uma crise ainda maior, com potencial impacto no mercado global de proteínas.

