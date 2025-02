EUA suspende atividades avícolas após caso de gripe aviária

O estado da Geórgia, nos Estados Unidos, anunciou a suspensão de todas as atividades avícolas, incluindo feiras, vendas e transporte de aves, após a confirmação de um caso de gripe aviária altamente patogênica (HPAI) em uma operação comercial no condado de Elbert. A medida visa conter a propagação do vírus, que representa uma ameaça à principal indústria econômica do estado, conforme declarou o comissário de Agricultura, Tyler Harper.

